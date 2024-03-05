Банкіри розказали, на що конкретно витрачають гроші українські біженці за кордоном

На що переважно витрачають кошти українці за кордоном

РБК-Україна опитала українських банкірів щодо структури карткових витрат їхніх клієнтів, які від початку повномасштабної війни виїхали за кордон України.

За даними директора департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Дениса Воробйова, ТОП-категорії витрат клієнтів банку, які тимчасово перебувають за кордоном, від початку війни практично не змінюються. Найчастіше витрачають на продукти - 34% усіх клієнтів банку за кордоном оплачували цю категорію товарів у 4 кварталі 2023 року. Для порівняння, у 1 кварталі 2022 року цю категорію товарів оплатили 31% клієнтів за кордоном.

На другому місці рейтингу - кафе та ресторани: 21% у 4 кварталі 2023-го та 16% у 1 кварталі 2022 року.

Потім – аптеки: 19% у 4 кварталі 2023-го та 15% у 1 кварталі 2022 року.

А далі - одяг/взуття, АЗС (паливо та супутні товари), транспорт/готелі.

ТОП-3 країн, де найбільше транзакцій картками ПУМБ, - Польща, Німеччина та Чехія.

А от в Правекс Банку серед країн з найбільшою часткою закордонних операцій називають: Польщу, Німеччину, Іспанію, Ірландію, Нідерланди, Велику Британію, США та Італію.

Цікавою також є статистика банку щодо зростання частки витрат українців-клієнтів банку за кордоном від початку війни.

Так, за інформацією начальника відділу по роботі з фізособами головного управління роздрібного бізнесу Правекс Банку Олега Заяця, у 2022 році порівняно з попереднім, довоєнним роком загальна кількість карткових платіжних операцій зросла на 128 %, а загальна сума - на 91%. Тенденція до збільшення витрат зберігалась і протягом 2023 року, хоч і меншими темпами, ніж у 2022 році.

Мова йде про об’єми безготівкових платежів картками українських банків.

Нагадаємо, статистика Національного банку України дозволяє відслідкувати, як змінились об’єми і структура витрат українців за кордоном від початку повномасштабної війни.

Так, починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.