Банкиры рассказали, на что конкретно тратят деньги украинские беженцы за границей

На что преимущественно тратят средства украинцы за границей

РБК-Украина опросила украинских банкиров относительно структуры карточных расходов их клиентов, которые с началом полномасштабной войны выехали за пределы Украины.

По данным директора департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Дениса Воробьева, ТОП-категории расходов клиентов банка, временно находящихся за границей, с начала войны практически не меняются. Чаще всего тратят на продукты – 34% всех клиентов банка за рубежом оплачивали эту категорию товаров в 4 квартале 2023 года. Для сравнения, в первом квартале 2022 года эту категорию товаров оплатили 31% клиентов за рубежом.

На втором месте рейтинга – кафе и рестораны: 21% в 4 квартале 2023-го и 16% в 1 квартале 2022 года.

Затем – аптеки: 19% в 4 квартале 2023 года и 15% в 1 квартале 2022 года.

А дальше – одежда/обувь, АЗС (топливо и сопутствующие товары), транспорт/отели.

ТОП-3 стран, где больше всего происходит транзакций картами ПУМБ, - Польша, Германия и Чехия.

А вот в Правэкс Банке среди стран с наибольшей долей зарубежных операций называют Польшу, Германию, Испанию, Ирландию, Нидерланды, Великобританию, США и Италию.

Интересна также статистика банка по росту доли расходов украинцев-клиентов банка за рубежом с начала войны.

Так, по информации начальника отдела по работе с физлицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олега Заяца, в 2022 году по сравнению с предыдущим довоенным годом общее количество карточных платежных операций выросло на 128%, а общая сумма - на 91%. Тенденция к увеличению расходов сохранялась и в течение 2023 года, хоть и меньшими темпами, чем в 2022 году.

Речь идет об объемах безналичных платежей картами украинских банков.

Напомним, статистика Национального банка позволяет отследить, как изменились объемы и структура расходов украинцев за рубежом с начала полномасштабной войны.

Так, начиная с апреля 2023 года, общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.