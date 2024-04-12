Скільки триватиме війна і як це позначиться на економіці України: прогноз Світового банку

Економічні перспективи України залежать від термінів та кількості надходжень зовнішньої допомоги, а також від передбачуваної тривалості російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Світового банку для країн Європи та Центральної Азії.

Відповідно до індикативного сценарію, який передбачає, що активні бойові дії продовжуватимуться протягом 2024 року, очікується, що ВВП у 2024 році зросте на 3,2%. Починаючи з 2025 року, економічне зростання України прискориться до 6,5% відповідно до базового припущення в міру відновлення зростання експорту та інвестицій у відновлення.

Прогнозується, що зростання приватного споживання залишиться скромним через стримуючу грошово-кредитну політику, необхідну для стримування повоєнної інфляції.

Очікується, що інфляція підвищиться у 2024 році зі зниженням разових факторів, але, згідно з прогнозами, знизиться з 2025 року.

"Цей сценарій схильний до значних ризиків погіршення ситуації через вразливість економічної траєкторії України до дефіциту зовнішнього фінансування і можливого продовження активних бойових дій після 2024 року. Якщо ризики погіршення ситуації матеріалізуються, може виникнути необхідність у більш жорсткому макроекономічному коригуванні. витрати та трансферти домогосподарствам, від яких залежить більшість бідних, що може ще більше підштовхнути багатьох із них до бідності", - йдеться в огляді.

Прогнози зростання ВВП на 2024 рік

Уряд України заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%.

За прогнозом НБУ, у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%, насамперед завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

МВФ прогнозує, що у 2024 році темпи зростання економіки України знизяться до 3-4%.