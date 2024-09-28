Банкир дал прогноз курса доллара на начало октября

В первую неделю октября коренных изменений на валютном рынке не произойдет. Как и раньше, курсовые показатели будут зависеть от режима "управляемой гибкости", а именно от участия НБУ в достижении баланса между спросом и предложением.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

По его словам, роль валютных интервенций будет ключевой для формирования текущих курсов.

"Кроме того, на рынке, как и обычно, присутствуют инерционные проявления: то есть курсовое начало месяца может быть достаточно похожим на завершение сентября - тренд на снижение или рост может продолжаться в первые дни октября", - добавил он.

Важным для понимания ситуации на валютном рынке станут также показатели курсов валют по состоянию на 1 октября. "По нашему прогнозу, на этот день официальный курс составит до 41,3 грн/гривен", - сказал банкир.

"По-прежнему от рынка не стоит ожидать каких-либо сенсаций: все возможные курсовые изменения в ежедневном разрезе будут незначительными, однако вполне могут иметь накопительный эффект, если, например, нисходящий или восходящий тренды будут продолжаться более 3 дней (однако это будет скорее исключением из правил): учитывая ситуацию с начала года, смена трендов происходит каждые 3-4 дня)", - считает Лесовой.

Прогноз курса

По прогнозу банкира, основные характеристики валютного рынка с 30 сентября по 6 октября будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, в первые дни октября ситуация на валютном рынке не будет отличаться какой-то новизной: курсовые показатели на наличном рынке будут зависеть от межбанка, события на котором будут происходить под наблюдением регулятора. Какие-то головокружительные изменения почти исключены, а дальнейший курсовый рост может совпадать с курсовыми прогнозами, заложенными в бюджет на 2024 год", - констатировал Лесовой.