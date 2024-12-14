Банкір дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

Яка зазначив банкір, попри зовнішні воєнні та енергетичні обставини, завдяки режиму "керованої гнучкості" на валютному ринку спостерігатиметься відносна рівновага між попитом і пропозицією, що позитивно позначиться на курсових показниках.

"Цілком можливо, що, як і в попередні тижні, валютні зміни, хоч і будуть різноспрямованими (то вгору, то вниз), однак вони залишатимуться незначними", - сказав він.

За його словами, важливим фактором впливу на валютний ринок залишиться обсяг міжнародної фіндопомоги: у листопаді вона склала 6,5 млрд доларів, яких вистачило для покриття листопадових видатків бюджету. А міжнародні резерви складають 40 млрд доларів, що додасть "розкутості" регуляторові при здійсненні валютних інтервенцій.

"Водночас на готівковому ринку, де формування курсів відбувається на основі міжбанківських показників, можна очікувати збереження балансу між покупцями та продавцями головним чином завдяки святковому сезону", - додав Лєсовий.

Банкір не виключив, що на готівковий ринок може тиснути суто психологічний чинник, викликаний побоюваннями важкої зими, "туманністю" майбутнього, а також вервечкою різномасних курсових прогнозів. Проте валюта не є дефіцитом, і навіть ситуативне зростання попиту може бути тимчасовим, вважає він.

"Можна очікувати, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишатиметься без значних поглиблень та розривів. У святковий період може зменшитися різниця між курсами безготівкового та готівкового ринків", - прогнозує банкір.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими.

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,8 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,5-42 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Наступний тиждень не стане сюрпризом: курсові показники змінюватимуться незначно, в дусі попередніх осінніх місяців. Завдяки Нацбанку валютний ринок перебуватиме в досить комфортних умовах, а загроза будь-яких стрімких курсових змін буде мінімальною", - констатував Лєсовий.