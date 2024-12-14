Банкир дал прогноз курса доллара на следующую неделю

Как отметил банкир, несмотря на внешние военные и энергетические обстоятельства, благодаря режиму "управляемой гибкости" на валютном рынке будет наблюдаться относительное равновесие между спросом и предложением, что положительно скажется на курсовых показателях.

"Вполне возможно, что, как и в предыдущие недели, валютные изменения, хоть и будут разнонаправленными (то вверх, то вниз), однако они будут оставаться незначительными", - сказал он.

По его словам, важным фактором влияния на валютный рынок останется объем международной финпомощи: в ноябре она составила 6,5 млрд долларов, которых хватило для покрытия ноябрьских расходов бюджета. А международные резервы составляют 40 млрд долларов, что добавит "раскованности" регулятору при проведении валютных интервенций.

"В то же время на наличном рынке, где формирование курсов происходит на основе межбанковских показателей, можно ожидать сохранения баланса между покупателями и продавцами главным образом благодаря праздничному сезону", - добавил Лесовой.

Банкир не исключил, что на наличный рынок может давить чисто психологический фактор, вызванный опасениями тяжелой зимы, "туманностью" будущего, а также вереницей разномастных курсовых прогнозов. Однако валюта не является дефицитом, и даже ситуативный рост спроса может быть временным, считает он.

"Можно ожидать, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться без значительных углублений и разрывов. В праздничный период может уменьшиться разница между курсами безналичного и наличного рынков", - прогнозирует банкир.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими.

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,8 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Следующая неделя не станет сюрпризом: курсовые показатели будут меняться незначительно, в духе предыдущих осенних месяцев. Благодаря Нацбанку валютный рынок будет находиться в достаточно комфортных условиях, а угроза каких-либо стремительных курсовых изменений будет минимальной", - констатировал Лесовой.