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Банки зупинили скорочення відділень та банкоматів і збільшують кількість POS-терміналів

Фото: банки призупинили скорочення відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ІI кварталі 2024 року мережа структурних підрозділів банків України скоротилася лише на 23 відділення до 5 085.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2024 року).

За даними НБУ, скорочення відбулося в державних та іноземних банках.

Упродовж кварталу облікова чисельність штатних працівників зменшилася у державних й іноземних банках, у приватних - дещо збільшилася. Штат становить 96,0 тисяч осіб, у ПриваБанку - 19,8 тисяч осіб.

Приріст кількості платежів картками через POS-термінали уповільнився до 17% р/р. Обсяги платежів нарощуються однаковими темпами в Україні та за кордоном - близько 24% на рік.

У ІІ кварталі кількість активних платіжних карток збільшилася лише в приватних банках. Певне скорочення відбулося в державних та іноземних банках. Кількість активних карток компанії НоваПей й надалі збільшується. Загальна кількість карток становить 52,7 млн, з них в ПриватБанку - 28,2 млн.

Мережа POS-терміналів відновила зростання з ІІІ кварталу 2022 року. У квітні - червні лідерами приросту традиційно були Приватбанк та приватні банки (+10,1 тис. та +4,1 тис. відповідно). Зараз загальна чисельність становить 505 тисяч. Чотири квартали поспіль розширюється мережа платіжних терміналів іноземних банків. НоваПей збільшила мережу POS-терміналів на 3,4 тисячі.

Мережа банкоматів у ІI кварталі не змінилася. Їх налічується 29,2 тисяч.

 

Нагадаємо, у II кварталі 2024 року кількість діючих в Україні банків зменшилася на один до 62: у червні було відкликано банківську ліцензію банку Альпарі за його власною ініціативою без припинення юридичної особи. Вихід банку не вплинув на сектор з огляду на його мізерну частку у чистих активах (менше 0,01%). Банк не мав відділень.

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