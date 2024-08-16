Банки зупинили скорочення відділень та банкоматів і збільшують кількість POS-терміналів

За даними НБУ, скорочення відбулося в державних та іноземних банках.

Упродовж кварталу облікова чисельність штатних працівників зменшилася у державних й іноземних банках, у приватних - дещо збільшилася. Штат становить 96,0 тисяч осіб, у ПриваБанку - 19,8 тисяч осіб.

Приріст кількості платежів картками через POS-термінали уповільнився до 17% р/р. Обсяги платежів нарощуються однаковими темпами в Україні та за кордоном - близько 24% на рік.

У ІІ кварталі кількість активних платіжних карток збільшилася лише в приватних банках. Певне скорочення відбулося в державних та іноземних банках. Кількість активних карток компанії НоваПей й надалі збільшується. Загальна кількість карток становить 52,7 млн, з них в ПриватБанку - 28,2 млн.

Мережа POS-терміналів відновила зростання з ІІІ кварталу 2022 року. У квітні - червні лідерами приросту традиційно були Приватбанк та приватні банки (+10,1 тис. та +4,1 тис. відповідно). Зараз загальна чисельність становить 505 тисяч. Чотири квартали поспіль розширюється мережа платіжних терміналів іноземних банків. НоваПей збільшила мережу POS-терміналів на 3,4 тисячі.

Мережа банкоматів у ІI кварталі не змінилася. Їх налічується 29,2 тисяч.