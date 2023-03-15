Банки знизили ставки за іпотекою, проте кредитують лише за держпрограмами, - НБУ
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у січні 2023 року становила 7,5%. Ставка знизилася в порівнянні з грудне 2022 року (8,3%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.
Про видачу нової іпотеки в січні поінформували чотири банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя" виключно на вторинному ринку нерухомості.
За даними НБУ, банки України в січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.
Порівняно з січнем 2022 року нове іпотечне кредитування скоротилося вдвічі за кількістю договорів та на чверть у грошовому вимірі.
Нагадаємо, банки України у 2022 році видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд гривень. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 рази за кількістю договорів та в 4,3 рази в грошовому вимірі.