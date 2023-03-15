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Банки знизили ставки за іпотекою, проте кредитують лише за держпрограмами, - НБУ

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Україна, Середа 15 березня 2023 09:56
Банки знизили ставки за іпотекою, проте кредитують лише за держпрограмами, - НБУ Фото: іпотечні кредити видають лише за кошти платників податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у січні 2023 року становила 7,5%. Ставка знизилася в порівнянні з грудне 2022 року (8,3%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

Про видачу нової іпотеки в січні поінформували чотири банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя" виключно на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, банки України в січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.

Порівняно з січнем 2022 року нове іпотечне кредитування скоротилося вдвічі за кількістю договорів та на чверть у грошовому вимірі.

Банки знизили ставки за іпотекою, проте кредитують лише за держпрограмами, - НБУ

Нагадаємо, банки України у 2022 році видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд гривень. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 рази за кількістю договорів та в 4,3 рази в грошовому вимірі.

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