Банки знизили ставки за іпотекою, проте кредитують лише за держпрограмами, - НБУ

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у січні 2023 року становила 7,5%. Ставка знизилася в порівнянні з грудне 2022 року (8,3%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України ( НБУ ), проведеного серед комерційних банків.

Про видачу нової іпотеки в січні поінформували чотири банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя" виключно на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, банки України в січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.

Порівняно з січнем 2022 року нове іпотечне кредитування скоротилося вдвічі за кількістю договорів та на чверть у грошовому вимірі.