Банки снизили ставки по ипотеке, но кредитуют только по госпрограммам, - НБУ

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в январе 2023 года составила 7,5%. Ставка снизилась по сравнению с декабрем 2022 года (8,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенного среди коммерческих банков.

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали четыре банка, преимущественно кредитовавших в рамках государственных программ поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя" исключительно на вторичном рынке недвижимости.

По данным НБУ, банки Украины в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на общую сумму 449,5 млн грн.

По сравнению с январем 2022 новое ипотечное кредитование сократилось вдвое по количеству договоров и на четверть в денежном измерении.