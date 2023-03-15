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Банки снизили ставки по ипотеке, но кредитуют только по госпрограммам, - НБУ

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Украина, Среда 15 марта 2023 09:56
Банки снизили ставки по ипотеке, но кредитуют только по госпрограммам, - НБУ Фото: ипотечные кредиты выдают только за деньги налогоплательщиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в январе 2023 года составила 7,5%. Ставка снизилась по сравнению с декабрем 2022 года (8,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали четыре банка, преимущественно кредитовавших в рамках государственных программ поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя" исключительно на вторичном рынке недвижимости.

По данным НБУ, банки Украины в январе 2023 года выдали 357 ипотечных кредитов на общую сумму 449,5 млн грн.

По сравнению с январем 2022 новое ипотечное кредитование сократилось вдвое по количеству договоров и на четверть в денежном измерении.

Банки снизили ставки по ипотеке, но кредитуют только по госпрограммам, - НБУ

Напомним, банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд гривен. По сравнению с 2021 г. новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

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