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Банки знизили ставки за депозитами: під який відсоток можна покласти гроші

Фото: ставки для населення впали до 11,2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п.п нижче, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,6% до 1,096 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Заходи НБУ

Нагадаємо, НБУ активно запроваджує заходи щодо привабливості гривневих депозитів у банках. Однією з цілей є спроба зробити менш привабливою купівлю доларів та стабілізацію на валютному ринку. Наразі ставки за депозитами, як і раніше, перевищують рівень очікуваної інфляції (8,2%).

У квітні НБУ знизив облікову ставку до 13,5%. Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Це призведе до зниження ставок за депозитами.

За даними НБУ, у квітні-червні 2024 року майже всі українські банки очікують на зниження вартості депозитів для населення.

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