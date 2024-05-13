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Банки снизили ставки по депозитам: под какой процент можно положить деньги

Фото: ставки для населения упали до 11,2% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п.п ниже, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,6% до 1,096 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).

 

Меры НБУ

Напомним, НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одной из целей является попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизацию на валютном рынке. Сейчас ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).

В апреле НБУ снизил учетную ставку до 13,5%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Это приведет к понижению ставок по депозитам.

По данным НБУ, в апреле-июне 2024 года почти все украинские банки ожидают снижения стоимости депозитов для населения.

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