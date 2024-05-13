Банки снизили ставки по депозитам: под какой процент можно положить деньги

Меры НБУ

Напомним, НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одной из целей является попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизацию на валютном рынке. Сейчас ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).

В апреле НБУ снизил учетную ставку до 13,5%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Это приведет к понижению ставок по депозитам.

По данным НБУ, в апреле-июне 2024 года почти все украинские банки ожидают снижения стоимости депозитов для населения.