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Банки знижують ставки: під який відсоток можна розмістити гроші у гривні та в доларах

Фото: ставки для населення впали до 10,7% (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення у липні 2024 року становили 10,7% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли до 1,1%.

Ставки за депозитами у гривні трохи перевищують рівень очікуваної інфляції, яка за прогнозами уряду та НБУ до кінця року складе близько 8-9%.

Ставки за валютними депозитами залишаються на мінімальному рівні. З початку року курс долара зріс на 8%, що практично нівелювало різницю у ставках між гривневими та валютними вкладами.

Депозитний портфель банків для населення скоротився за липень на 0,3% до 1,139 трлн гривень, але перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Ставки та інфляція

Нагадаємо,НБУ у липні залишив облікову ставку на рівні 13,0%. Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. З квітня НБУ тримає ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Водночас, ставки в цей час продовжували знижуватися.

Станом на 1 червня 2024 року в Україні працювало 63 банки.Найбільше коштів населення було у державних ПриватБанку – 405,7 млрд гривень та Ощадбанку – 192,7 млрд гривень. Понад третину вкладів населення (35,6%) були у доларах та євро.

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Національний банк України