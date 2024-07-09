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У яких банках українці зберігають свої гроші: свіжий рейтинг

Україна, Вівторок 09 липня 2024 14:26
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У яких банках українці зберігають свої гроші: свіжий рейтинг Фото: у рейтингу лідирують державні банки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні на 1 червня 2024 року працювало 63 банки, в яких фізичні особи тримали 1 трлн 124 млрд гривень (у т. ч. кошти до запитання – 719 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення у державних ПриватБанку – 405,7 млрд гривень та Ощадбанку – 192,7 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк – 71,1 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 63,1 млрд гривень, приватний ПУМБ – 51,1 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 46,9 млрд гривень.

У яких банках українці зберігають свої гроші: свіжий рейтинг

Ставки за депозитами у банках

Нагадаємо, за даними НБУ, середні ставки за новими депозитами для населення в гривні в травні впали 11,0% річних, що вище за очікувану інфляцію (8,2%).

Банки мають намір і надалі знижувати ставки за депозитами. Насамперед це пов'язано з тим, що НБУ знижує облікову ставку, а також ставку за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують в НБУ кошти, залучені у населення. У квітні ставку було знижено до 16,5%. Не виключено, що центробанк знизить ставку за сертифікатами на найближчому засіданні в липні.

У ПриватБанку прогнозують падіння ставок за депозитами через зниження облікової ставки НБУ.

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