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Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року

Фото: банки ввезли за червень 1,3 млрд доларів готівкою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у червні 2024 року, становив 1,331 млрд доларів. Це на 13,2% більше, ніж у травні (1,176 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг у червні став максимальним з початку року, хоча й значно меншим, ніж у січні (1,864 млрд доларів).

При цьому банки ввезли за червень 938 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у травні (846 млн доларів). Обсяг готівкових євро зріс до 389 млн доларів в еквіваленті (330 млн у травні).

За даними НБУ, за червень із України вивезли валюти на 69 млн доларів.

Попит на валюту

Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів. Іноземна валюта (долари та євро) є основною формою заощаджень українців. За даними НБУ, за січень-травень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено у 6,7 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - у 5,4 млрд доларів.

Населення у червні купило в банках 972 млн доларів, що на 6,1% менше у порівнянні з травнем. З початку року українці купили 5,238 млрд доларів. Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні.

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