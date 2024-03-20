Банки збільшили видачу іпотечних кредитів удвічі: що стало причиною

"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми)", - йдеться в повідомленні.

Про видачу нової іпотеки в січні поінформували сім банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано в м. Київ та Київській області – 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу), Одеській (49 договорів на 71,6 млн грн), Львівській (32 на 59,4 млн грн) та Вінницькій (32 на 53,6 млн грн) областях.

Програма єОселя

Нагадаємо, банки України після початку війни суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів для населення. Зараз фінустанови кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків влада компенсує їм частину відсоткової ставки.

З 1 серпня 2023 року державна програма єОселя розширилася. Кредити під 7% можуть взяти українці, які не мають власного житла, ветерани та внутрішньо переміщені особи.

Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Скай Банк, Укрексімбанк та Сенс Банк.

З початку 2024 року за програмою єОселя українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на суму 3 млрд грн. Від початку дії програми кредити вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн.