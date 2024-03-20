Банки увеличили выдачу ипотечных кредитов вдвое: что стало причиной

"Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя" (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы)", - говорится в сообщении.

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали семь банков, кредитовавшие приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе третий месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных кредитов в январе выдано в г. Киев и Киевской области – 300 договоров на общую сумму 555 млн грн (50% от общего объема), Одесской (49 договоров на 71,6 млн грн), Львовской (32 на 59,4 млн. грн.) и Винницкой (32 на 53,6 млн. грн.) областях.

Программа єОселя

Напомним, банки Украины после начала войны значительно сократили выдачу ипотечных кредитов для населения. Сейчас финучреждения кредитуют по большей части по государственным программам, когда за счет налогоплательщиков власти компенсируют им часть процентной ставки.

С 1 августа 2023 года государственная программа является єОселя расширилась. Кредиты под 7% могут взять украинцы, у которых нет собственного жилья, ветераны и внутренне перемещенные лица.

Условия участия в доме для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

В программе принимают участие 5 банков-партнеров: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Скай Банк, Укрэксимбанк и Сенс Банк.

С начала 2024 года по программе єОселя украинцы взяли кредиты на приобретение более 1800 квартир и 21 частного дома на сумму 3 млрд грн. С начала действия программы кредиты уже получили 8160 семей на 12,5 млрд грн.