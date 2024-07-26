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Банки збільшать кредитування населення та пом'якшать вимоги, - опитування НБУ

Фото: банки видаватимуть більше кредитів населенню (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Банкіри очікують зростання кредитних портфелів населення впродовж наступних 12 місяців. Вимоги до позичальників будуть пом'якшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (III квартал 2024 року).

За даними опитування, у ІІІ кварталі фінустанови прогнозують зростання попиту на всі види роздрібних кредитів та планують пом’якшувати кредитні стандарти для роздрібних кредитів.

Як зазначили в НБУ, вже шостий квартал поспіль банки прогнозували зростання обсягів позик населенню. Рекордна частка респондентів вважала боргове навантаження домогосподарств низьким.

За даними НБУ, у квітні - червні 2024 року попит населення на позики зріс. Рушіями попиту на іпотеку стали ліпші споживчі настрої, перспективи ринку нерухомості та низькі відсоткові ставки. Попит на споживчі позики підігрівали вищі витрати на товари довготермінового користування та менші заощадження.

Поточний раунд опитування зафіксував рекордну частку респондентів, які пом’якшили кредитні стандарти для роздрібних кредитів. Банки послаблювали стандарти споживчого кредитування шість кварталів поспіль.

Конкурентний тиск з боку фінустанов сприяв пом’якшенню кредитних стандартів для населення. Позитивні очікування стосовно платоспроможності додатково вплинули на послаблення кредитних стандартів для споживчих позик. Послаблення стандартів стримувалося гіршими очікуваннями загальної економічної активності, курсовими та інфляційними очікуваннями, а для іпотеки ще й додатково несприятливими перспективами ринку нерухомості, йдеться в огляді.

Рівень схвалення заявок на кредити населенню зріс. Банки послаблювали заставні вимоги для іпотеки, а для споживчих позик - збільшували обсяги кредитів та зменшували відсоткові й невідсоткові платежі, зазначили в НБУ.

Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося з 17 червня до 8 липня 2024 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

 

Нагадаємо, за даними НБУ, наприкінці 2023 року частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму в 16%.

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