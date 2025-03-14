Банки зберегли високі ставки для українців: під який відсоток можна взяти кредит

Банки України в січні 2025 року зберегли високі ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ ).

За даними НБУ, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,0% річних. Місяць тому ставки були на рівні 35,1%.

При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні з 16,6% до 15,4% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 0,8% до 282 млрд гривень, для підприємств - скоротився на 1,8% до 828 млрд гривень.

Кредити банків

За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами бізнесу протягом IV кварталу 2024 року знизилася до 14,7% річних. Найнижчі ставки пропонували іноземні банки: для іноземних підприємств - 11.4% річних, для українських приватних підприємств - 14.3% річних.

У НБУ також повідомляли, що протягом IV кварталу 2024 року ставки за кредитами для населення коливалися на рівні близько 28% річних.

При цьому частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення сягнуло 16%.

Водночас боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники в населення з нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти і рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.