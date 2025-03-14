Банки сохранили высокие ставки для украинцев: под какой процент можно взять кредит

Банки Украины в январе 2025 года сохранили высокие ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 35,0% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 35,1%.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 16,6% до 15,4% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 0,8% до 282 млрд гривен, для предприятий - сократился на 1,8% до 828 млрд гривен.

Кредиты банков

По данным НБУ, ставки по гривневым кредитам бизнеса в течение IV квартала 2024 года снизилась до 14,7% годовых. Самые низкие ставки предлагали иностранные банки: для иностранных предприятий – 11.4% годовых, для украинских частных предприятий - 14.3% годовых.

В НБУ также сообщали, что в течение IV квартала 2024 года ставки по кредитам для населения колебались на уровне около 28% годовых.

При этом доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Отношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения достигло 16%.

В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.