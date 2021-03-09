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Банки закрыли кредитные лимиты для части "Цитруса"

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 13:13
Банки закрыли кредитные лимиты для части "Цитруса" Фото: "Цитрус" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Банки, которые обслуживают розничную сеть магазинов цифровой техники и электроники "Цитрус", закрыли кредитные лимиты для части компании. Речь идет о части, которая принадлежит одному из собственников Григорию Топалу.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на данные банков.

В частности, согласно письму ПУМБ, который̆ обслуживает "Цитрус", лимит овердрафта для компании ООО "Цетехно" уменьшен до нуля.

Банк просит погасить задолженность по кредиту в указанные сроки.

Банки закрыли кредитные лимиты для части &quot;Цитруса&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в уставном капитале компании "ЗТ-Инвест" (одно из юрлиц "Цитруса"). Информация об этом есть в едином реестре юридических лиц.

Позже Геннадий Корбан рассказал, зачем купил долю в торговой сети "Цитрус". Переговоры с партнерами велись с лета.

В интервью РБК-Украина бывший совладелец сети Дмитрий Зинченко также рассказал о подробностях сделки. По его словам, предложение изначально поступало обоим партнерам.

Как известно, "Цитрус" - специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров. Создана в 2000 году.

Сегодня сеть представлена более 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и других.

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