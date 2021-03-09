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Банки закрили кредитні ліміти для частини "Цитрусу"

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 13:13
Банки закрили кредитні ліміти для частини "Цитрусу" Фото: "Цитрус" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Банки, які обслуговують роздрібну мережу магазинів цифрової техніки і електроніки "Цитрус", закрили кредитні ліміти для частини компанії. Мова йде про частину, яка належить одному з власників Григорію Топалу.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на дані банків.

Зокрема, згідно з листом ПУМБ, який обслуговує "Цитрус", ліміт овердрафту для компанії ТОВ "Цетехно" зменшений до нуля.

Ліміт овердрафту для компанії ТОВ ЦЕТЕХНО зменшений до нуля

Банк просить погасити заборгованість по кредиту в зазначені терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бізнесмен Геннадій Корбан став власником 50% частки в статутному капіталі компанії "ЗТ-Інвест" (одна з юросіб "Цитрусу"). Інформація про це є в єдиному реєстрі юридичних осіб.

Пізніше Геннадій Корбан розповів, навіщо купив частку в торговій мережі "Цитрус". Переговори з партнерами велися з літа.

В інтерв'ю РБК-Україна колишній співвласник мережі Дмитро Зінченко також розповів про подробиці угоди. За його словами, пропозиція надходила обом партнерам.

Як відомо, "Цитрус" - спеціалізована мережа магазинів гаджетів і аксесуарів. Створена у 2000 році.

Сьогодні мережа представлена понад 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інших.

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