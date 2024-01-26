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Банки ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг готівкової валюти

Фото: Обсяг валюти, який ввезли до України, у 2023 році становив 9,4 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у грудні 2023 року, становив 1 млрд 330 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року (3 млрд 208 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Згідно зі статистикою центробанку, за весь 2023 банки ввезли 9 млрд 463 млн доларів, у тому числі 7 млрд 842 млн доларів і євро еквіваленті на 1 млрд 531 млн доларів.

За даними НБУ, за 2023 рік із України вивезли валюти на 774 млн доларів.

Попит на валюту

Дані НБУ свідчать, що населення України у грудні 2023 року купило у банках 1,026 млрд доларів - рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів). Загалом за 2023 рік українці купили 4,793 млрд доларів.

Середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік знизився на 5,9% до 37,83 гривні.

Зазначимо, що іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. Станом на 1 жовтня 2023 року фінансові активи громадян та бізнесу у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 млрд доларів (+8 млрд доларів з початку року).

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