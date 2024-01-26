Банки ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем наличной валюты

Согласно статистике центробанка, за весь 2023 год банки ввезли 9 млрд 463 млн долларов, в том числе 7 млрд 842 млн долларов и евро эквиваленте на 1 млрд 531 млн долларов.

По данным НБУ, за 2023 год из Украины вывезли валюты на 774 млн долларов.

Спрос на валюту

Данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках 1,026 млрд долларов - рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов). В общей сложности за 2023 год украинцы купили 4,793 млрд долларов.

Средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год снизился на 5,9% до 37,83 гривен.

Отметим, что иностранная валюта остается приоритетной формой сбережений для украинцев. По состоянию на 1 октября 2023 финансовые активы граждан и бизнеса в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долларов (+8 млрд долларов с начала года).