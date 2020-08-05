Банки во время карантина сократили кредитование и вложили средства в ОВГЗ

Чистые активы украинских банков во втором квартале 2020 года выросли на 1,6% до 1,590 трлн гривен. Активы увеличились за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора" НБУ за август 2020 года.

Как отмечается в обзоре, доля ОВГЗ в активах банков выросла на 4,9 п. п. - до 29,8%. Три четверти их номинального прироста обеспечили государственные банки, в частности "ПриватБанк".

По данным НБУ, вместе с уменьшением объемов кредитования это сократило долю кредитов на 3,1 п.п. - до 34,6% чистых активов. Чистый корпоративный портфель сократился за квартал на 6,3% в гривне и на 3,6% - в иностранных валютах.

Существенно сокралити объемы кредитов дочерние компании международных групп, чему в частности способствовала сезонность в сельском хозяйстве. Заметнее всего сократились объемы гривневых кредитов в иностранных банках - на 10,3% за квартал. Единственной группой, которая наращивала портфель корпоративных гривневых кредитов, были частные банки: +2,9% за II квартал.

Объемы чистых гривневых кредитов физлицам уменьшились впервые с начала 2017 года на 5,0% за квартал (-4,4% за апрель).

"Ключевым фактором было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений", - говорится в обзоре.

Напомним, украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся, в то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п. п. ниже, чем в мае (36,9%).