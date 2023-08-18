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Банки вдвічі збільшили видачу іпотечних кредитів завдяки бюджетній програмі

Фото: Іпотечні кредити збільшилися вдвічі через програму єОселя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банки України в червні 2023 року видали 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн. У порівнянні з травнем це удвічі більше передусім завдяки активізації пільгового кредитування в межах програми єОселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведене серед комерційних банків.

Про видачу нової іпотеки в червні поінформували п’ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в червні 7,9% (у травні - 8,1%).

Програма єОселя

Нагадаємо, банки України суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів для населення. Зараз фінустанови кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків влада компенсує їм частину відсоткової ставки.

З 1 серпня державна програма єОселя розширюється. Кредити під 7% можуть взяти українці, які не мають власного житла, ветерани та внутрішньо переміщені особи.

Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Від початку роботи єОселі вони видали кредити на 3 млрд грн 2,2 тисяч сімей.

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Національний банк України