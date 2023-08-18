Банки вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов благодаря бюджетной программе

Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн. По сравнению с маем это вдвое больше прежде всего благодаря активизации льготного кредитования в рамках программы есть єОселя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный среди коммерческих банков.
О выдаче новой ипотеки в июне проинформировали пять банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.
По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9% (в мае - 8,1%).
Напомним, банки Украины значительно сократили выдачу ипотечных кредитов для населения. Сейчас финучреждения кредитуют по большей части по государственным программам, когда за счет налогоплательщиков власти компенсируют им часть процентной ставки.
С 1 августа государственная программа єОселя расширяется. Кредиты под 7% могут взять украинцы, у которых нет собственного жилья, ветераны и внутренне перемещенные лица.
Условия участия в доме для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.
В программе принимают участие 5 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. С начала работы єОселі они выдали кредиты на 3 млрд грн 2,2 тысячи семей.