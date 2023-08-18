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Банки вдвічі збільшили видачу іпотечних кредитів завдяки бюджетній програмі

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Україна, П'ятниця 18 серпня 2023 15:46
Банки вдвічі збільшили видачу іпотечних кредитів завдяки бюджетній програмі Фото: Іпотечні кредити збільшилися вдвічі через програму єОселя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банки України в червні 2023 року видали 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн. У порівнянні з травнем це удвічі більше передусім завдяки активізації пільгового кредитування в межах програми єОселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведене серед комерційних банків.

Про видачу нової іпотеки в червні поінформували п’ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в червні 7,9% (у травні - 8,1%).

Банки вдвічі збільшили видачу іпотечних кредитів завдяки бюджетній програмі

Програма єОселя

Нагадаємо, банки України суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів для населення. Зараз фінустанови кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків влада компенсує їм частину відсоткової ставки.

З 1 серпня державна програма єОселя розширюється. Кредити під 7% можуть взяти українці, які не мають власного житла, ветерани та внутрішньо переміщені особи.

Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Від початку роботи єОселі вони видали кредити на 3 млрд грн 2,2 тисяч сімей.

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