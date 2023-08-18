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Банки вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов благодаря бюджетной программе

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Украина, Пятница 18 августа 2023 15:46
Банки вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов благодаря бюджетной программе Фото: Ипотечные кредиты увеличились вдвое из-за программы єОселя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн. По сравнению с маем это вдвое больше прежде всего благодаря активизации льготного кредитования в рамках программы есть єОселя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный среди коммерческих банков.

О выдаче новой ипотеки в июне проинформировали пять банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9% (в мае - 8,1%).

Банки вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов благодаря бюджетной программе

Программа єОселя

Напомним, банки Украины значительно сократили выдачу ипотечных кредитов для населения. Сейчас финучреждения кредитуют по большей части по государственным программам, когда за счет налогоплательщиков власти компенсируют им часть процентной ставки.

С 1 августа государственная программа єОселя расширяется. Кредиты под 7% могут взять украинцы, у которых нет собственного жилья, ветераны и внутренне перемещенные лица.

Условия участия в доме для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

В программе принимают участие 5 банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. С начала работы єОселі они выдали кредиты на 3 млрд грн 2,2 тысячи семей.

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Национальный банк Украины
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