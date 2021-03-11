Банки увеличили выдачу ипотечных кредитов почти вдвое

В январе 2021 года в Украине было выдано 444 ипотечных кредита на общую сумму 326 млн гривен. Против января 2020 года объем новой ипотеки увеличился на 85%.

В то же время, если сравнить с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%, что объясняется сезонностью.

По данным НБУ, в январе вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в декабре 2020 года он составлял около 702 тысяч гривен, то в январе 2021 года - 734 тысяч гривен. На сегодня средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тысячу гривен, вторичной - 708 тысяч гривен.