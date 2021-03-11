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Банки увеличили выдачу ипотечных кредитов почти вдвое

Автор: Александр Белоус

В январе 2021 года в Украине было выдано 444 ипотечных кредита на общую сумму 326 млн гривен. Против января 2020 года объем новой ипотеки увеличился на 85%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

В то же время, если сравнить с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%, что объясняется сезонностью.

По данным НБУ, в январе вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в декабре 2020 года он составлял около 702 тысяч гривен, то в январе 2021 года - 734 тысяч гривен. На сегодня средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тысячу гривен, вторичной - 708 тысяч гривен.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.

Напомним, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.

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Новости Украины Национальный банк Украиныкредитипотека
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