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Банки уменьшили выдачу наличных из касс во время войны, - НБУ

Фото: банки сократили выдачу наличных из касс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе-июне 2022 года оборот наличности в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено влиянием войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, объем поступлений наличности в кассы банков за этот период составил 965,4 млрд грн и уменьшился на 16,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Выдачи наличных денег из касс банков в первом полугодии 2022 года составили 1 014,5 млрд грн. Этот показатель уменьшался немного более низкими темпами, чем поступления. Его снижение составило 13,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В то же время за первое полугодие 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличности из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

Традиционно в три самых популярных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (%от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт - 81,7%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи - 5,9%;
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов-3,9%.

Как и ранее, крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (%от общего объема поступлений):

  • операции клиентов с использованием платежных карт - 37,7%;
  • торговая выручка - 31,9%;
  • выручка от всех видов услуг - 14,8%.

Напомним, сумма наличных, находящейся в обращении в Украине на 1 июля 2022 года, составила 674 млрд гривен, что на 46,4 млрд грн, или на 7,4% больше, чем в начале 2022 года (627,6 млрд гривен).

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Национальный банк Украины