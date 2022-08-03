Банки зменшили видачу готівки з кас під час війни, - НБУ

У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік. Це зумовлено впливом війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% порівняно з першим півріччям минулого року.
Видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1 014,5 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% порівняно з відповідним періодом 2021 року.
Водночас за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.
Традиційно до трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):
Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
Нагадаємо, сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд гривень, що на 46,4 млрд грн або на 7,4% більше, ніж на початку 2022 року (627,6 млрд гривень).