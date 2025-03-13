Банки України посилять ліміти на грошові перекази: як підготуватися

Банки України з 1 червня 2025 року знизять ліміт на вихідні операції для громадян до 100 тисяч гривень на місяць. Це передбачає меморандум, підписаний більшістю банків.

Про те, як підготуватися до змін, в коментарі РБК-Україна розповіла Анна Довгальська, заступниця голови правління Глобус Банку.

Вона нагадала, що нові правила були запроваджені з 1 лютого 2025 року. З 1 червня рівень ліміту на карткові перекази для клієнтів середнього та низького рівня ризиків знизиться зі 150 до 100 тис. гривень на місяць, хоча для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишиться на теперішньому рівні - 50 тисяч гривень на місяць.

Довгальська надала кілька рекомендацій, які допоможуть уникнути незручностей, пов’язаних з майбутніми картковими обмеженнями:

Завчасно подбати про документальне підтвердження доходів (довідки ОК5 та ОК7, податкову декларацію, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності або ж інші документи, що підтверджують законність отриманих доходів). Адже в разі нагальної потреби банк може піти на зустріч клієнтові та збільшити ліміт. Оптимізувати кількість рахунків (не варто відкривати надмірну кількість рахунків, щоб уникнути застосування лімітів, натомість варто подбати про закриття порожніх/непрацюючих рахунків). Налаштувати автоматичні платежі в мобільних застосунках, в особистих кабінетах (наприклад, при сплаті комунальних послуг, підписках на електронні послуги, як, приміром, на онлайн-медіа). Використовувати цифрові інструменти оплати (застосунок "Дія", електронний кабінет платника податків тощо).

Ситуація з переказами

Довгальська розповіла, що з 1 лютого банки спостерігають певні зміни в динаміці переказів. Зокрема, щоб уникнути лімітів, клієнти часто намагаються відкривати рахунки в різних банках та більше використовують перекази на IBAN. Однак є частина клієнтів, які, щоб уберегтися від непотрібних ризиків, почали більш ретельно ставитися до таких банальних і транзакцій, як скидання грошей на картку родичам чи знайомим.

За її словами, на початку лютого обсяг переказів скоротився в середньому на 18%. Однак вже ближче до середини місяця ситуація вирівнялася з незначною проєкцією-очікуванням до зростання у березні-квітні - в межах 1-3%.

Вона підкреслила, що більшість провідних банків вже тривалий час застосовують ризикоорієнтований підхід до аналізу клієнтської бази, тож з 1 лютого суттєвих змін у кількості клієнтів високого рівня ризику через нові правила карткових переказів не спостерігається.

За її інформацією, наприкінці 2024 та на початку 2025 року комерційні банки провели детальну сегментацію клієнтської бази, враховуючи такі важливі чинники, як соціальний статус, інформація / її відсутність про доходи та низку інших. "Аналіз клієнтської бази довів, що в середньому по ринку частка клієнтів високого ризику не перевищує 5-7% в одному банку", - сказала вона.

Ліміти на перекази

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діятиме до 1 квітня 2025 року.

У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо зниження лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов'язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

за клієнтами "високого" рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

за клієнтами "середнього" і "низького" рівня ризику: