Банки Украины ужесточат лимиты на денежные переводы: как подготовиться

Банки Украины с 1 июня 2025 года снизят лимит на исходящие операции для граждан до 100 тысяч гривен в месяц. Это предусматривает меморандум, подписанный большинством банков.

О том, как подготовиться к изменениям, в комментарии РБК-Украина рассказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка.

Она напомнила, что новые правила были введены с 1 февраля 2025 года. С 1 июня уровень лимита на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков снизится со 150 до 100 тыс. гривен в месяц, хотя для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне - 50 тысяч гривен в месяц.

Довгальская предоставила несколько рекомендаций, которые помогут избежать неудобств, связанных с будущими карточными ограничениями:

Заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов (справки ОК5 и ОК7, налоговую декларацию, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов). Ведь в случае крайней необходимости банк может пойти навстречу клиенту и увеличить лимит. Оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов, чтобы избежать применения лимитов, зато стоит позаботиться о закрытии пустых/неработающих счетов). Настроить автоматические платежи в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа). Использовать цифровые инструменты оплаты (приложение "Дія", электронный кабинет налогоплательщика и т.д.).

Ситуация с переводами

Довгальская рассказала, что с 1 февраля банки наблюдают определенные изменения в динамике переводов. В частности, чтобы избежать лимитов, клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN. Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, начали более тщательно относиться к таким банальным транзакциям, как сброс денег на карту родственникам или знакомым.

По ее словам, в начале февраля объем переводов сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной проекцией-ожиданием к росту в марте-апреле - в пределах 1-3%.

Она подчеркнула, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют рискоориентированный подход к анализу клиентской базы, поэтому с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

По ее информации, в конце 2024 и в начале 2025 года коммерческие банки провели детальную сегментацию клиентской базы, учитывая такие важные факторы, как социальный статус, информация / ее отсутствие о доходах и ряд других. "Анализ клиентской базы доказал, что в среднем по рынку доля клиентов высокого риска не превышает 5-7% в одном банке", - сказала она.

Лимиты на переводы

Напомним, с 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит будет действовать до 1 апреля 2025 года.

В декабре крупнейшие банки подписали меморандум по снижению лимитов на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.

Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

Если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска: