Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-жовтень 2024 року склав 125,6 млрд гривень. Це на 2,3% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-жовтень 2024 року зросли на 15,2% до 420,7 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 17,0% до 290,7 млрд гривень.

Витрати зросли на 31,7% до 295,1 млрд гривень. Банки збільшили відрахування резервів під майбутні збитки до 5,6 млрд гривень.

Як заявили в НБУ, головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.

Податок на прибуток банків

2023 року для банків підвищили податок на прибуток з 18% до 50%. Зараз діє норма, за якою банки платять податок у 25%.

Проте Верховна Рада ухвалила закон про підвищення ставки знову до 50%. Документ поки не підписано президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, за уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,680 млрд гривень чистого прибутку.

Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.