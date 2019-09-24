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Банки Украины установили новый рекорд по прибыли

Новости » Экономика    24.09.2019 - 15:32
Банки Украины установили новый рекорд по прибыли
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Банковский сектор заработал 44 млрд грн

В январе-августе 2019 года платежеспособные банки получили 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,7 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального банка Украины в Facebook.

По данным НБУ, доходы банков за восемь месяцев текущего года выросли на 28,5% до 165 млрд грн, тогда как расходы - на 5,2% до 120,7 млрд грн.

Больше всего банкам дали процентные доходы - 102,7 млрд грн, комиссионные доходы - 40,0 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 14,9 млрд грн.

Банки Украины установили новый рекорд по прибыли

bank.gov.ua

В январе-августе 2019 года расходы банков составили 120,7 млрд грн, в том числе процентные расходы - 49,8 млрд грн, общие административные расходы 39,8 млрд грн, отчисления в резервы 8,0 млрд грн.

Банки Украины установили новый рекорд по прибыли

bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Отметим, ранее в НБУ заявляли, что кредитование физических лиц остается для банков наиболее доходным сегментом благодаря высокому спросу на потребительские кредиты.

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