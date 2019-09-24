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Банки України встановили новий рекорд прибутку

Новини » Економіка    24.09.2019 - 15:32
Банки України встановили новий рекорд прибутку
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банківський сектор заробив 44 млрд грн

У січні-серпні 2019 року платоспроможні банки отримали 44,3 млрд грн чистого прибутку, що в 3,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (13,7 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби Національного банку України у Facebook.

За даними НБУ, доходи банків за вісім місяців поточного року зросли на 28,5% - до 165 млрд грн, тоді як витрати - на 5,2% до 120,7 млрд грн.

Найбільше банкам дали процентні доходи - 102,7 млрд грн, комісійні доходи - 40,0 млрд грн, результат від переоцінки від угод купівлі-продажу - 14,9 млрд грн.

Банки України встановили новий рекорд прибутку

bank.gov.ua

У січні-серпні 2019 року витрати банків склали 120,7 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 49,8 млрд грн, загальні адміністративні витрати 39,8 млрд грн, відрахування в резерви 8,0 млрд грн.

Банки України встановили новий рекорд прибутку

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, чиста прибуток платоспроможних банків України в 2019 році склав 21,7 млрд грн. Як відзначили в НБУ, в останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн.

Відзначимо, раніше в НБУ заявляли, що кредитування фізичних осіб залишається для банків найбільш прибутковим сегментом завдяки високому попиту на споживчі кредити.

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