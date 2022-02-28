Банки Украины призвали вернуть кредитные лимиты, - Гетманцев

Народный депутат Украины и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал банки не ограничивать кредитные лимиты граждан и увеличивать их по необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Учитывая чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в стране, Комитет обращается к Банкам с просьбой рассмотреть возможность не ограничивать граждан использовать кредитные средства в тех границах, которые были установлены ранее, а также, по возможности, не отказывать в увеличении кредитного лимита", - сообщил Гетманцев.

Напомним, ранее мы сообщили о том, что в Киеве начали работать магазины и общественный транспорт.

Также мы рассказывали о том, что Монобанк вернул украинцам кредитные лимиты и ввел каникулы.

Все оперативные новости о том, что происходит в Украине, можно читать в нашей онлайн-трансляции.