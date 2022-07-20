Банки Украины с начала года закрыли каждое десятое отделение: какие больше всех

По данным НБУ, в Украине было 69 действующих банко, и их количество сократилось с начала года на три (Сбербанк, Проминвестбанк и Мегабанк).

Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1452. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 45 отделений.

В государственном Ощадбанке осталось 1305 отделений (-297), и он опустился на второе место.

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (415), государственный Укргазбанк (261). Замыкает пятерку частный ПУМБ (253).