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Банки немного снизили ставки: под какой процент можно взять кредит

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 09:44
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Банки немного снизили ставки: под какой процент можно взять кредит Фото: банки кредитуют население под 33% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в ноябре 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,8% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 34,0%.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,4% до 14,4% годовых.

Банки немного снизили ставки: под какой процент можно взять кредит

Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,7% до 277 млрд гривен, для предприятий - на 1,6% до 831 млрд гривен.

Банки немного снизили ставки: под какой процент можно взять кредит

Кредиты населению

В IV квартале 2024 года банки Украины ожидают роста спроса на все виды розничных кредитов.

Спрос населения на ссуды рос три квартала подряд, в ІІІ квартале - больше всего на потребительские кредиты. Основными факторами повышения спроса на розничные кредиты были лучшие потребительские настроения и более низкие процентные ставки. Рост расходов на товары долгосрочного пользования подпитывал спрос на потребительские кредиты

По данным НБУ, доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Отношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения достигло 16%.

В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.

Ставки банков по кредитам для населения остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.

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