Банки существенно сократили операции с наличными во время карантина

За первое полугодие 2020 года объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков составил 961,4 млрд грн. Это на 11,8% меньше в сравнении с первым полугодием 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, объем выдачи наличных денег из касс банков за январь-июнь этого года составил 1025,7 млрд грн, что на 5,5%, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным НБУ, больше всего банки выдавали наличные:

по операциям клиентов с использованием платежных карт (75,5% от общего объема расходов);

для подкрепления операторов почтовой связи (6,5% от общего объема расходов);

для приобретения иностранной валюты у клиентов (6,2% от общего объема расходов).

в то же Время самыми крупными источниками поступлений наличных денег в банки стали:

операции клиентов с использованием платежных карт (35,5% от общего объема поступлений);

торговая выручка (34,9% от общего объема поступлений);

выручка от всех видов услуг (9,4% от общего объема поступлений).

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 7580 действующих структурных подразделений банков, а по сравнению с началом года их количество сократилось на 422.

Отметим, что общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляла 5 057,3 млн шт., а их объем - 3 576,7 млрд грн.