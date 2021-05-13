Банки сокращают отделения, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ
В I квартале 2021 года продолжалась тенденция сокращения сети отделений украинских банков - до 7,1 тысяч. Больше всего филиалов закрыли государственные банки - 81, иностранные банки - 6, и только частные банки открывали новые филиалы (+27).
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ за май 2021 года.
По данным НБУ, в I квартале государственные (включительно с ПриватБанком) и иностранные банки продолжили увольнять работников - соответственно 1639 и 350 человек. Частные банки пополняли штат (+342 человека). Сейчас в банках работает 126 тысяч человек.
Кроме того, в I квартале банки изъяли 66 банкоматов из своей сети. Их количество составляет 34,7 тысяч.
В I квартале сеть POS-терминалов банков увеличилась. Самый значительный прирост произошел благодаря ПриватБанку (+3,0 тысяч) и другим госбанкам (+2,8 тыс. терминалов). Количество терминалов достигло 393 тысяч.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За I квартал 2021 года их число сократилось на 61 (на 0,9%).
Отметим, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2021 года составила 10,935 млрд гривен. Это в 1,47 раза меньше, чем годом ранее (16,121 млрд гривен).