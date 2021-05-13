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Банки скорочують відділення, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

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Україна, Четвер 13 травня 2021 16:50
Банки скорочують відділення, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ Фото: банки зробили ставку на POS-термінали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У І кварталі 2021 року продовжувалася тенденція до скорочення мережи відділень українських банків - до 7,1 тисяч. Найбільше філіалів закрили державні банки - 81, іноземні банки - 6, і лише приватні банки відкривали нові філії (+27).

Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ за травень 2021 року.

Банки скорочують відділення, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

За даними НБУ, у І кварталі державні (включно з Приватбанком) та іноземні банки продовжили звільняти працівників: відповідно 1639 та 350 осіб. Приватні банки поповнювали штати (+342 особи). Зараз в банках працює 126 тисяч осіб.

Банки скорочують відділення, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

Крім того, у І кварталі банки вилучили 66 банкоматів зі своєї мережі. Їхня кількість становить 34,7 тисяч.

Банки скорочують відділення, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

У І кварталі мережа POS-терміналів банків збільшилася. Найзначніший приріст відбувся завдяки ПриватБанку (+3,0 тисяч) та іншим держбанкам (+2,8 тис. терміналів). Кількість терміналів досягла 393 тисяч.

Банки скорочують відділення, знімають банкомати та встановлюють POS-термінали, - огляд НБУ

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За I квартал 2021 року їх число скоротилося на 61 (на 0,9%).

Відзначимо, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2021 року склав 10,935 млрд гривень. Це в 1,47 рази менше, ніж роком раніше (16,121 млрд гривень).

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