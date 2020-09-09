Банки сохранили ставки по кредитам для населения выше 35%

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. По сравнению с июлем ставки не изменились.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,1 п.п. до 8,8% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе снизились с 9,3% до 9,0% годовых, по валютным снизились с 5,4% до 5,3%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,2% до 1 015 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 0,9% до 217 млрд грн, предприятий - не изменился 792 млрд грн.

Отметим, по данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили средства в ОВГЗ.

Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% - в иностранных валютах.

Напомним, украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся, в то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в июне (36,3%).