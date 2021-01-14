Банки зберегли кредитні ставки для населення вище 30% річних

Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставки за кредитами для населення за 2020 рік майже не змінилися

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2020 року в національній валюті становили 33,7% річних. Порівняно з груднем минулого року ставки знизилися на 0,9 в.п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 1,5 в.п. до 5,3% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств за рік знизилися з 17,6% до 8,5% річних, за валютним зросли з 5,0% до 5,2%.

Кредитний портфель банків за 2020 рік знизився на 2,3% до 949 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 199 млрд грн, підприємств впав на 3,0% до 738 млрд грн.

Нагадаємо, облікова ставка НБУ у 2020 році знизилася з 13,5% до 6,0%. Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що ставки за кредитами в банках України знаходяться на історичному мінімумі, але є потенціал для зниження навіть при незмінній обліковій ставці НБУ.

Зазначимо, в жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку склала 14,3%, на первинному - 17,2% річних. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників і розраховуються на весь термін кредиту.