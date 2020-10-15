Банки снизили депозитные ставки для населения

В сентябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1 % годовых. Это на 0,3 п.п. ниже, чем в августе (9,4%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за сентябрь снизились с 1,4% до 1,3%.

В сентябре 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 4,0 % до 3,9% годовых, по валютным - с 1,5% до 1,1% годовых.

Депозитный портфель банков в сентябре вырос на 3,4% до 1 268 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,0% до 642 млрд грн, предприятий вырос на 5,3% до 603 млрд грн.

Напомним, НБУ прогнозирует снижение депозитных ставок в банках. На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам. На это указывает, в частности, существенный "зазор" между процентными ставками банков и учетной ставкой НБУ, которая на сегодня снижена до рекордных 6%.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. Это на 0,4 п.п. ниже, чем в августе (35,6%).