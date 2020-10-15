Банки знизили депозитні ставки для населення

У вересні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,1 % річних. Це на 0,3 в. п. нижче, ніж у серпні (9,4%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за вересень знизилися з 1,4% до 1,3%.

У вересні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 4,0 % до 3,9% річних, а по валютних - з 1,5% до 1,1% річних.

Депозитний портфель банків у вересні виріс на 3,4% до 1 268 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 2,0% до 642 млрд грн, підприємств зріс на 5,3% - до 603 млрд грн.

Нагадаємо, НБУ прогнозує зниження депозитних ставок в банках. На тлі зниження девальваційних очікувань і низької інфляції банки ще мають запас для зниження гривневих ставок за строковими депозитами. На це вказує, зокрема, суттєвий "зазор" між процентними ставками банків і обліковою ставкою НБУ, яка на сьогодні знижена до рекордних 6%.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. Це на 0,4 в. п. нижче, ніж у серпні (35,6%).