Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозит

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%.

В июне 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий не изменились - 4,0% годовых, по валютным - не изменились - 1,0% годовых.

Депозитный портфель банков в июне вырос на 1,5% до 1 407 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,4% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,7% до 678 млрд гривен.