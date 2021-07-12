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Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозит

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 12:29
Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозит Фото: ставки для населения становятся все менее привлекательными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,0% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем в мае (7,1%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%.

В июне 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий не изменились - 4,0% годовых, по валютным - не изменились - 1,0% годовых.

Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозит

Депозитный портфель банков в июне вырос на 1,5% до 1 407 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,4% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,7% до 678 млрд гривен.

Банки снижают ставки: под какой процент можно разместить депозит

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,5 п.п.

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