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Банки знижують ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 12:29
Банки знижують ставки: під який відсоток можна розмістити депозит Фото: ставки для населення стають все менш привабливими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,0% річних. Це на 0,1 п. п. нижче, ніж у травні (7,1%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень зросли з 0,6% до 0,7%.

У червні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств не змінилися - 4,0% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.

Банки знижують ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

Депозитний портфель банків у червні зріс на 1,5% до 1 407 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,4% до 692 млрд гривень, підприємств зріс на 0,7% до 678 млрд гривень.

Банки знижують ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

Нагадавши, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2021 року в національній валюті становили 34,5% річних. Порівняно з травнем ставки зросли на 0,5 п. п.

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