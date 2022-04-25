Как банки и система платежей будут работать на майские праздники: разъяснение НБУ
В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как напоминают в НБУ, соответствующие нормы содержит закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Следовательно, учитывая нормы этого закона, а также продление действия военного положения до 25 мая, банки и система электронных платежей Национального банка (СЭП) в этом году в мае будут работать следующим образом:
Праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится.
Соответственно понедельник 2 мая 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 года включительно датой банковского дня 2 мая 2022 года;
Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), который приходится на понедельник, является обычным рабочим днем, в том числе для банковской системы.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно датой банковского дня 9 мая 2022 года.
Напомним, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.
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